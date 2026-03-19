СК отреагировал на взрыв в отделении Россельхозбанка

Следователи возбудили уголовное дело после подрыва банкомата в Россельхозбанке в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Уголовное дело возбудили по статьям 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 УК РФ («Хулиганство»). В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.
По данным следствия, предварительно установлено, что взрыв устроил 15-летний подросток по указанию мошенников. Он облил банкомат бензином и поджог.
Ранее сообщалось, что устроивший взрыв несовершеннолетний пострадал и был госпитализирован.