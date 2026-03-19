Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:04, 19 марта 2026Силовые структуры

СК отреагировал на взрыв в отделении Россельхозбанка

СК возбудил дело после подрыва банкомата в Россельхозбанке в Москве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Полина Ястребцева / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело после подрыва банкомата в Россельхозбанке в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Уголовное дело возбудили по статьям 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 УК РФ («Хулиганство»). В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.

По данным следствия, предварительно установлено, что взрыв устроил 15-летний подросток по указанию мошенников. Он облил банкомат бензином и поджог.

Ранее сообщалось, что устроивший взрыв несовершеннолетний пострадал и был госпитализирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok