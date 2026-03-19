Появились подробности о взрыве в отделении российского банка

В Москве полиция задержала мужчину, подорвавшего банкомат по указке мошенников

В Москве полиция задержала мужчину, который подорвал банкомат в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк отметила, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным ТАСС, взрыв устроил подросток. Он действовал по указанию украинских мошенников. Собеседник агентства заявил, что несовершеннолетний пострадал и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского произошел взрыв.