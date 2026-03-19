Силовые структуры
17:40, 19 марта 2026

Появились подробности о взрыве в отделении российского банка

В Москве полиция задержала мужчину, подорвавшего банкомат по указке мошенников
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала мужчину, который подорвал банкомат в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк отметила, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным ТАСС, взрыв устроил подросток. Он действовал по указанию украинских мошенников. Собеседник агентства заявил, что несовершеннолетний пострадал и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского произошел взрыв.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение кредита Украине

    Раскрыта резкая реакция ЕС на решение Орбана по кредиту Украине

    Американский истребитель совершил экстренную посадку на Ближнем Востоке

    Названа рекомендованная частота стирки одежды

    Работников аэропортов США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка

    Медведев в одном посте использовал семь оскорблений для Зеленского

    Предсказана продолжительность аномальной погоды в Москве

    Галустян высказался о разводе и алиментах

    Банк России поднял курс доллара выше 84 рублей

    Иран поразил электростанцию и НПЗ в одном из крупнейших городов Израиля

    Все новости
