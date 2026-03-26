11:35, 26 марта 2026

Названы запрещенные к содержанию в доме животные

Дома нельзя держать каракуртов, крокодилов и некоторых видов змей
Виктория Клабукова

Фото: WR studio / Shutterstock / Fotodom

Российское законодательство ограничивает перечень животных, которых можно держать дома. Кого можно заводить россиянам, агентству ТАСС объяснила научный сотрудник международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата научно-технологического университета «Сириус», лектор российского общества «Знание» Анфиса Харыбина.

Всего в список запрещенных к содержанию животных входит 121 экзотический вид. Под запрет попадают волки, рыси, росомахи, жирафы, скорпионы, пауки-каракурты и киты. Не всех рептилий допускается держать дома — нельзя заводить крокодилов, некоторых видов змей.

Кроме того, запрет распространяется на некоторые виды рыб, уточняет Харыбина. Содержание таких животных возможно исключительно в специализированных лицензированных учреждениях: цирках, зоопарках, зоосадах и океанариумах. Нарушение грозит штрафом суммой до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель Кубани держал тигрицу в сарае. Когда же об экзотическом питомце стало известно полиции, мужчина решил скрыться и бежал на автомобиле вместе с тигром.

