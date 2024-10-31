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10:30, 31 октября 2024Силовые структуры

Россиянин держал тигра в качестве домашнего питомца и пытался сбежать с ним от силовиков

На Кубани мужчина держал тигрицу в сарае и попытался сбежать с ней от силовиков

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора изъяли тигрицу, которую житель Краснодарского края незаконно содержал у себя в сарае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина приобрел тигрицу в неустановленном месте в 2021 году и планировал держать ее дома в качестве домашнего питомца. При проверке оказалось, что документов, подтверждающих законность приобретения животного, у жителя Кубани нет, так что тигрицу было решено изъять и передать в специализированное учреждение.

В момент изъятия хозяин животного оказал сопротивление сотрудникам силовых структур и попытался сбежать от них вместе с тигрицей на автомобиле. На него составили административный протокол по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции») КоАП РФ.

Кроме того, мужчина неоднократно избивал животное в момент изъятия. В отношении него уже собраны материалы проверки по жестокому обращению.

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о Российской армии, в связи с ее попыткой скрыться от следствия за границей.

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      Олеся Мицкевич
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