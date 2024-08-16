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07:57, 16 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемая по делу о фейках о Российской армии педиатр пыталась сбежать

ТАСС: педиатр Буянова пыталась скрыться от следствия, суд оставил ее в СИЗО

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Мосгорсуд оставил под стражей педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о Российской армии, в связи с ее попыткой скрыться от следствия за границей. Об этом сообщает ТАСС.

Буянова, находившая под запретом определенных действий, нарушила избранную ей меру пресечения, скрылась и была объявлена в розыск. Полицейские нашли и задержали ее недалеко от государственной границы с иностранным государством, где живут ее родственники. При себе у Буяновой изъяли крупную сумму денег.

12 июля сообщалось, что Тушинский суд Москвы признал незаконным ее увольнение и восстановил на работе.

Буянову уволили и привлекли к уголовной ответственности после того, как во время приема она сказала матери маленького пациента, что его погибший на Украине отец был «законной целью». Сама педиатр уверяет, что не говорила такого.

Буянову арестовали в конце апреля после ее выезда за пределы Москвы.

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      Любовь Ширижик
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