Россиянин выиграл в лотерею и описал победу фразой «взял первый попавшийся билет»

Александр М. из республики Марий Эл выиграл в лотерею миллион рублей и описал победу фразой «взял первый попавшийся билет». Об этом сообщает Lotonews.

«Билет специально не выбирал, взял первый попавшийся. После розыгрыша проверил его на сайте "Столото" и спокойно воспринял свою удачу, затем поспешил обрадовать супругу», — рассказал россиянин.

Александр работает механиком в автосервисе. Свой выигрыш он планирует потратить на ремонт в квартире.

Ранее Наталья Плеханова из Свердловской области увидела вещий сон о деньгах и выиграла в лотерею почти 23 миллиона рублей. Женщина проживает в городе Лесном.