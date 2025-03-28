Российские саперы начали разминирование поселка Погребки в Курской области

Российские саперы приступили к разминированию поселка Погребки в Курской области. О происходящем в населенном пункте сообщил командир подразделения саперов с позывным Потап, его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что в населенный пункт зашла его группа. Из-за работ саперов периодически слышны взрывы.

«Работает машина разминирования... К сожалению, на это уйдет достаточно много времени, потому что противник, когда отступал, многое заминировал, так что это несъемное. Приходится подрывать и проверять очень аккуратно и тщательно», — пояснил военнослужащий.

Потап добавил, что украинские операторы БПЛА сбрасывают мины в тех местах, где саперы уже прошли.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины подорвались на своем же минном поле, когда отступали из населенного пункта Викторовка севернее Суджи. Отмечается, что солдаты противника подрывались на своих же минных полях по незнанию.