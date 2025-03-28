Российские войска нанесли массированный удар по цеху производства дронов ВСУ

Минобороны показала кадры массированного удара по цеху производства дронов ВСУ

Российские войска нанесли массированный удар по цеху производства дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Богодухове Харьковской области. Кадры атаки показала в Telegram пресс-служба Минобороны России.

На опубликованном видео показаны ангары цехового помещения и склады. По зданиям наносятся удары, после чего оттуда поднимаются клубы дыма и пыли.

Отмечается, что в атаке приняло участие восемь российских беспилотников.

Ранее появились кадры, как российские военные взорвали в трубе на покровском направлении отказавшихся сдаваться солдат ВСУ. Украинские бойцы глушили российские дроны и шесть раз отказались сложить оружие.