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17:09, 28 марта 2025Россия

Российский боец вывел пять человек и тяжелораненого солдата из приграничья

Гладков: Боец ВС РФ вывел из Краснояружского района жителей и раненого солдата
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Боец Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Лаганак вывел из Краснояружского района Белгородской области пять человек и одного тяжелораненого солдата. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По словам губернатора, когда ситуация в приграничье сильно осложнилась и украинские дроны начали бить по каждой машине, которая движется по дороге, передвигаться вблизи границы стало смертельно опасно, но некоторых жителей пришлось уговаривать эвакуироваться в течение нескольких дней.

На днях боец Лаганак вывел четырех россиян из населенного пункта Графовка, расположенного на границе с Украиной. Для эвакуации людей пришлось дождаться ночи и благоприятной погоды. Как пояснил Гладков, меньше всего дронов в туман и дождь.

Утром в четверг, 27 марта, Лаганак вместе со старожилом села вернулся в Графовку. Вместе им удалось вывести еще одного жителя села. По пути они обнаружили тяжелораненого бойца, его также эвакуировали. После оказания первой медицинской помощи, раненого военного пронесли более 12 километров на носилках и передали медикам.

«Гордимся! Обязательно подадим на самую высшую награду Белгородской области», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что с 18 марта украинские подразделения пытаются проникнуть в Белгородскую область. Из-за боев в районе границы населенные пункты приграничного Краснояружского района начали патрулировать, обстановка там продолжает оставаться сложной, но стабильной.

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