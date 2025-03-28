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13:38, 28 марта 2025Россия

Российский генерал призвал к атакам в тройном масштабе после удара ВСУ по ГИС «Суджа»

Генерал Соболев призвал атаковать в тройном масштабе после удара по ГИС «Суджа»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев призвал российские войска атаковать в тройном масштабе после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. С таким заявлением парламентарий выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он пояснил, что главной целью российских войск должны стать объекты коммуникаций на Украине. По мнению Соболева, поставки HIMARS и ATACMS противнику необходимо прекратить.

Генерал подчеркнул, что украинская сторона своими действиями в Курской области нарушает все договоренности.

«Нужно наносить удары в двойном-тройном масштабе по объектам на коммуникациях, через которые поставляются вот эти всякие HIMARS, всякие ATACMS, которые и наносят удары по нашим энергетическим объектам. Чтобы их в принципе не было. Должна, в том числе, разведка сработать, когда они непосредственно пребывают на Украину», — сказал Соболев.

28 марта Минобороны России рассказало о нанесении удара по ГИС «Суджа» в Курской области украинскими военными.

ЖЗЛ
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