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10:05, 28 марта 2025Россия

Российский сапер рассказал о найденных под Суджей старых списанных минах США

РИА Новости: ВСУ при отступлении разбросали под Суджей старые американские мины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении разбросали под Суджей старые американские мины. О найденных в Курской области списанных минах США рассказал РИА Новости сапер подразделения «Барс-И» с позывным Сталин.

По словам российского сапера, обнаруженные мины М6 являются достаточно старым изделием, которое было принято на вооружение США в 1949 году. «Таким образом американские власти избавляются от старья, которое надо списать, чтобы пополнить их более современными минами», — обозначил Сталин.

Как уточнил военнослужащий, минированием территорий ВСУ прикрывали свой фланг от наступления Российской армии. Закладывая мины, украинские бойцы отступали из поселка Погребки Суджанского района, ставя перед собой задачу прикрыть минным заграждением дамбу, которая была «ключом» к взятию поселка.

«Причем они там торопились, видно, что они тут так накидали хаотично, без маскировки. Но все равно они накидали это, как сказать, с пониманием дела», — заключил он.

Ранее командир подразделения саперов Потап рассказал, что ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военнослужащие получили как можно больше увечий. По его словам, практика минирования в Курской области была более изощренной, чем, например, в ДНР или ЛНР.

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