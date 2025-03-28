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01:49, 28 марта 2025Россия

Сапер рассказал об оставленных ВСУ в Курской области «сюрпризах»

РИА Новости: ВСУ устанавливали мины в Курской области, чтобы калечить людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военнослужащие получили как можно больше увечий. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения саперов Потап.

«Ребята у нас опытные. Прошли много. Но тут очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается [саперами ВС РФ]» - рассказал он.

По словам собеседника агентства, практика минирования ВСУ в Курской области была более изощренной, чем, например, в ДНР или ЛНР. «Если навредить, так навредить. (...) Чтобы руку оторвало или ногу», — добавил Потап.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что ВСУ начали применять в зоне боевых действий противопехотные мины-лепестки, которые маскируют под траву.

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