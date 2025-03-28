Российский военный получил шесть лет колонии за уклонение от службы

Суд приговорил к 6 годам колонии военного Газизова за уклонение от службы

Борзинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военного Юрия Газизова, который решил уклониться от службы и не явился в воинскую часть. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, 15 января Газизов не явился на службу без уважительных причин. Его задержали сотрудники полиции спустя три месяца.

Военного приговорили к шести годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 12 годам колонии строгого режима за попытку расправы над двумя незнакомыми женщинами.