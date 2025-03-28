Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 28 марта 2025Силовые структуры

Российский военный получил шесть лет колонии за уклонение от службы

Суд приговорил к 6 годам колонии военного Газизова за уклонение от службы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военного Юрия Газизова, который решил уклониться от службы и не явился в воинскую часть. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, 15 января Газизов не явился на службу без уважительных причин. Его задержали сотрудники полиции спустя три месяца.

Военного приговорили к шести годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 12 годам колонии строгого режима за попытку расправы над двумя незнакомыми женщинами.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России вступила в бой с силами специальных операций ВСУ в Курской области

    Джей Ди Вэнсу пришлось сопроводить жену в Гренландию из-за недовольства местных

    В Москве предотвратили теракт в одном из административных зданий

    Суд вернул МВД иск о взыскании денег с осужденных за подброс наркотиков репортеру Голунову

    Российские войска нанесли массированный удар по цеху производства дронов ВСУ

    Москвичам пообещали потепление до плюс 16 градусов

    В РПЦ сравнили детей со щенками

    Стало известно о возможном выходе на свободу пожизненно осужденного «Доктора Смерть»

    Российский военный получил шесть лет колонии за уклонение от службы

    Стало известно о попытке ВСУ превратить в укрепрайон спиртзавод в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше