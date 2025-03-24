Российский военный употребил наркотики и попытался расправиться с двумя незнакомками

На Сахалине суд приговорил военного за попытку убийства под наркотиками

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 12 годам колонии строгого режима за попытку расправы над двумя незнакомыми женщинами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину также оштрафовали на 30 тысяч рублей и обязали выплатить одной из потерпевших миллион рублей в качестве компенсации. Его признали виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ. Осужденного лишили медалей «За храбрость» I и II степени и знака отличия ордена Святого Георгия — «Георгиевский крест» IV степени.

По версии следствия, 11 сентября 2024 года осужденный принял без назначения врача синтетический психостимулятор. У него возникло желание расправиться со случайной прохожей. Он начал ее преследовать и по пути взял тяжелый кусок бетона, которым ударил ее по голове. Женщина начала активно отбиваться, громко кричать и звать на помощь, тогда военный испугался и убежал. Своими действиями он причинил пострадавший легкий вред здоровью.

После преступления психостимулятор продолжал действовать, поэтому мужчина продолжил совершать преступления. Он проник на территорию частного дома через открытые ворота, а потом зашел в помещение, потому что дверь была открыта. В доме он напал на хозяйку, используя в качестве оружия приготовленный нож. Женщина получила множество ранений, но тоже оказала активное сопротивление и выбила из его рук холодное оружие. Тогда осужденный взял шампур и воткнул его в грудь женщины. После этого он скрылся. Пострадавшая выжила, но получила тяжкий вред здоровью.

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