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09:00, 28 марта 2025Экономика

Ряд российских регионов предупредили об опасности

Вильфанд: Высокий класс пожарной опасности установился на юге России
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

На юге европейской части России установился высокий, четвертый, и средний, третий, классы пожарной опасности. Об опасности данные регионы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По словам метеоролога, в указанной части страны до конца недели будет держаться высокая температура. Даже ночью столбики местных термометров не опустятся ниже 10-15 градусов тепла.

Вильфанд уточнил, что в Крыму, на западе Краснодарского края, прогнозируют третий класс пожарной опасности, а в Калмыкии Астраханской области — четвертый. «Потому что там высокие температуры, плюс 20 — плюс 25», — пояснил эксперт. Он добавил, что постепенно уровень опасности в этих регионах будет снижаться.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о начале пожароопасного сезона. Летом в регионе ожидается до третьего класса пожарной опасности.

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