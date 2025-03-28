Ряд российских регионов предупредили об опасности

Вильфанд: Высокий класс пожарной опасности установился на юге России

На юге европейской части России установился высокий, четвертый, и средний, третий, классы пожарной опасности. Об опасности данные регионы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По словам метеоролога, в указанной части страны до конца недели будет держаться высокая температура. Даже ночью столбики местных термометров не опустятся ниже 10-15 градусов тепла.

Вильфанд уточнил, что в Крыму, на западе Краснодарского края, прогнозируют третий класс пожарной опасности, а в Калмыкии Астраханской области — четвертый. «Потому что там высокие температуры, плюс 20 — плюс 25», — пояснил эксперт. Он добавил, что постепенно уровень опасности в этих регионах будет снижаться.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о начале пожароопасного сезона. Летом в регионе ожидается до третьего класса пожарной опасности.