Шольц: Нет смысла отменять санкции против России, пока не будет достигнут мир

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность снятия санкций против России, пока не будет достигнут мир. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита «Коалиции желающих» в Париже, сообщает Telegram-канал «Еж».

«Нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир», — сказал он. По его словам, это было бы «серьезной ошибкой», так как до мира еще далеко.

Политик заявил, что Соединенные Штаты и Европа «должны занимать четкую общую позицию» в вопросе поддержки Киева. «Мы стремимся, чтобы у Украины была сильная армия и в мирное время, чтобы избежать российского нападения в будущем», — подчеркнул он.

По словам Шольца, Москва в настоящее время «не заинтересована в настоящем мире» и «всегда добавляет» условия к тому, что обсуждается на переговорах.

Ранее Шольц положительно оценил итоги переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, следующим логичным шагом может стать полное прекращение огня.