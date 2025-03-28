Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность снятия санкций против России, пока не будет достигнут мир. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита «Коалиции желающих» в Париже, сообщает Telegram-канал «Еж».
«Нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир», — сказал он. По его словам, это было бы «серьезной ошибкой», так как до мира еще далеко.
Политик заявил, что Соединенные Штаты и Европа «должны занимать четкую общую позицию» в вопросе поддержки Киева. «Мы стремимся, чтобы у Украины была сильная армия и в мирное время, чтобы избежать российского нападения в будущем», — подчеркнул он.
По словам Шольца, Москва в настоящее время «не заинтересована в настоящем мире» и «всегда добавляет» условия к тому, что обсуждается на переговорах.
Ранее Шольц положительно оценил итоги переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, следующим логичным шагом может стать полное прекращение огня.