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23:38, 28 марта 2025Мир

Шольц исключил возможность снятия санкций против России

Шольц: Нет смысла отменять санкции против России, пока не будет достигнут мир
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность снятия санкций против России, пока не будет достигнут мир. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита «Коалиции желающих» в Париже, сообщает Telegram-канал «Еж».

«Нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир», — сказал он. По его словам, это было бы «серьезной ошибкой», так как до мира еще далеко.

Политик заявил, что Соединенные Штаты и Европа «должны занимать четкую общую позицию» в вопросе поддержки Киева. «Мы стремимся, чтобы у Украины была сильная армия и в мирное время, чтобы избежать российского нападения в будущем», — подчеркнул он.

По словам Шольца, Москва в настоящее время «не заинтересована в настоящем мире» и «всегда добавляет» условия к тому, что обсуждается на переговорах.

Ранее Шольц положительно оценил итоги переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, следующим логичным шагом может стать полное прекращение огня.

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