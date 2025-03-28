Спикер Верховной Рады ответил на предложение об импичменте Зеленского

Глава Рады Стефанчук: требование импичмента Зеленского должны подписать депутаты

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ответил на предложение инициировать импичмент президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает в своем Telegram- канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Говорит, надо чтобы это требование подписали депутаты. Но подписные листы под это он не даст, пока военное положение», — написал парламентарий.

В начале марта Дубинский направил в Верховную Раду официальное обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Зеленского.

По словам парламентария, основанием для этого стал дипломатический провал президента Украины на встрече с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом в конце февраля.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) предложил убрать Зеленского для будущего страны. Он заявил, что президент разрушает все, за что берется.