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17:05, 28 марта 2025Интернет и СМИ

Спортивного комментатора Шмурнова признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Шмурнова и проект «Объектив»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Садовников Дмитрий / Wikimedia

Известного спортивного комментатора Александра Шмурнова и интернет-проект «Объектив» внесли в список иностранных агентов. Об этом говорится в соответствующем реестре Минюста.

Как сообщили в ведомстве, Шмурнова признали иноагентом за то, что он распространял недостоверную информацию о решениях российской власти, а также недостоверные сведения, формирующие негативный образ Российской армии. Кроме того, журналист выступал против проведения спецоперации на Украине и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.

Проект «Объектив», как отмечается, формировал негативный образ Вооруженных сил России, распространял недостоверные сведения о решениях российских властей и выступал против проведения спецоперации. Также проект принимал участие в материалах иноагентов и нежелательных организаций.

Ранее в реестр иноагентов внесли гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В Минюсте пояснили, что он выступал против спецоперации.

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