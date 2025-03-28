Спортивного комментатора Шмурнова признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Шмурнова и проект «Объектив»

Известного спортивного комментатора Александра Шмурнова и интернет-проект «Объектив» внесли в список иностранных агентов. Об этом говорится в соответствующем реестре Минюста.

Как сообщили в ведомстве, Шмурнова признали иноагентом за то, что он распространял недостоверную информацию о решениях российской власти, а также недостоверные сведения, формирующие негативный образ Российской армии. Кроме того, журналист выступал против проведения спецоперации на Украине и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.

Проект «Объектив», как отмечается, формировал негативный образ Вооруженных сил России, распространял недостоверные сведения о решениях российских властей и выступал против проведения спецоперации. Также проект принимал участие в материалах иноагентов и нежелательных организаций.

Ранее в реестр иноагентов внесли гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В Минюсте пояснили, что он выступал против спецоперации.