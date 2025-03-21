Звезду «Короля и Шута» признали иноагентом

Минюст России внес звезду группы «Король и Шут» Балунова в список иноагентов

Гитарист культовой группы «Король и Шут» Александр Балунов, известный под псевдонимом Балу, внесен в реестр иностранных агентов. Обновления в списке опубликовал официальный сайт Минюста России.

Помимо музыканта и автора книг о группе «Король и Шут», в реестр также попали режиссер Иван Вырыпаев и уличный художник Станислав Комиссаров.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России не стал рассматривать жалобу музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о снятии с него статуса иностранного агента. Артист заявлял, что считает включение в реестр унижающим его достоинство, не находится под влиянием иностранных источников и не осуществляет политическую деятельность в их интересах.