Верховный суд не стал рассматривать жалобу Макаревича по снятию статуса иноагента

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Макаревича о снятии статуса иноагента

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сообщили в судебной инстанции.

Ранее Макаревич заявил, что считает включение в реестр иностранных агентов унижающим его достоинство. В иске, поданному к Минюсту, он заявил, что не находится под влиянием иностранных источников и не осуществляет политическую деятельность в их интересах.

Музыканта внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 году. Позднее стало известно, что этот статус он получил из-за того, что обвинял Вооруженные Силы России (ВС РФ) и президента Владимира Путина в военных преступлениях. В МВД подчеркнули, что нашли подтверждение того, что Макаревич ведет политическую деятельность в пользу Украины.