США обвинили в отсутствии долгосрочного плана по мирным переговорам на Украине

МИД Эстонии заявил об отсутствии долгосрочного плана у США по Украине

В США нет долгосрочного плана мирных переговоров по Украине. Об этом заявил канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов, сообщила газета Postimees в своем Telegram-канале.

«Думаю, у американцев нет какого-то детального долгосрочного плана», — процитировал политика источник.

По мнению Всевиова, существует два момента для беспокойства, вселяемого переговорами по мирному урегулированию на Украине.

Во-первых, риск того, что государства-члены Европейского союза (ЕС) начнут уклоняться от ответственности по примеру Брюсселя. Во-вторых, создаваемое в публичном пространстве мнение о существовании «нирваны, до достижения которой остается один шаг.

Незадолго до этого Госсекретарь США Марко Рубио назвали прибалтийские страны идеальными союзниками. Отмечается, что страны Прибалтики больше всего заинтересованы в военной поддержке со стороны США.