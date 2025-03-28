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18:31, 28 марта 2025Бывший СССР

США обвинили в отсутствии долгосрочного плана по мирным переговорам на Украине

МИД Эстонии заявил об отсутствии долгосрочного плана у США по Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В США нет долгосрочного плана мирных переговоров по Украине. Об этом заявил канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов, сообщила газета Postimees в своем Telegram-канале.

«Думаю, у американцев нет какого-то детального долгосрочного плана», — процитировал политика источник.

По мнению Всевиова, существует два момента для беспокойства, вселяемого переговорами по мирному урегулированию на Украине.

Во-первых, риск того, что государства-члены Европейского союза (ЕС) начнут уклоняться от ответственности по примеру Брюсселя. Во-вторых, создаваемое в публичном пространстве мнение о существовании «нирваны, до достижения которой остается один шаг.

Незадолго до этого Госсекретарь США Марко Рубио назвали прибалтийские страны идеальными союзниками. Отмечается, что страны Прибалтики больше всего заинтересованы в военной поддержке со стороны США.

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