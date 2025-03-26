США нашли идеальных союзников

Госсекретарь США Рубио назвал страны Прибалтики идеальными союзниками

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Латвию, Литву и Эстонию идеальными союзниками. Об этом проинформировал BALTNEWS.

«Главным результатом встречи стала выраженная Рубио "приверженность укреплению безопасности в Балтийском регионе"», — сообщил новостной портал.

Отмечается, что страны Прибалтики больше всего заинтересованы в военной поддержке со стороны США. Этот факт все больше сближает дипломатию прибалтийских стран с украинской.

Ранее сообщалось, что Литва заявила о своей приверженности к европейской санкционной политике в отношении России, несмотря на позицию США. Президент Литвы отметил, что отказ от поддержки санкционного режима будет означать «поднятие белого флага».

