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11:07, 26 марта 2025Бывший СССР

США нашли идеальных союзников

Госсекретарь США Рубио назвал страны Прибалтики идеальными союзниками
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leah Millis / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Латвию, Литву и Эстонию идеальными союзниками. Об этом проинформировал BALTNEWS.

«Главным результатом встречи стала выраженная Рубио "приверженность укреплению безопасности в Балтийском регионе"», — сообщил новостной портал.

Отмечается, что страны Прибалтики больше всего заинтересованы в военной поддержке со стороны США. Этот факт все больше сближает дипломатию прибалтийских стран с украинской.

Ранее сообщалось, что Литва заявила о своей приверженности к европейской санкционной политике в отношении России, несмотря на позицию США. Президент Литвы отметил, что отказ от поддержки санкционного режима будет означать «поднятие белого флага».

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