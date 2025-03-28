США предсказали проблемы с туалетной бумагой

Bloomberg: США грозят проблемы с нехваткой туалетной бумаги из-за пошлин Трампа

США грозит нехватка туалетной бумаги из-за пошлин, которые намеревается ввести президент страны Дональд Трамп. Такие проблемы для государства предсказали аналитики Bloomberg.

Производство туалетной бумаги может пострадать из-за тарифов, которые глава государства намерен ввести на пиломатериалы из хвойных пород древесины. Власти могут удвоить пошлины на канадскую хвойную древесину до 27 процентов. Вместе с дополнительными сборами ставка на ввоз этого материала может превысить 50 процентов.

«Хотя Трамп выступает за введение новых тарифов для поддержки американского производства, они также могут повлиять на доступность северной беленой крафт-целлюлозы из хвойных пород, или NBSK, которая является ключевым компонентом при производстве туалетной бумаги и бумажных полотенец», — отмечают эксперты.

Сейчас порядка трети (30 процентов) рынка туалетной бумаги в США и почти половина всех бумажных полотенец производятся из импортного сырья. В 2024 году в страну ввезли почти два миллиона тонн канадской NBSK, отметил председатель профильной консалтинговой фирмы TTOBMA Брайан Макклей.

«Если канадские целлюлозно-бумажные комбинаты закроются из-за отсутствия поставок целлюлозы, я не могу придумать для них другого выхода — они просто не смогут изменить рецептуру», — пояснил эксперт.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Павел Севостьянов заявил, что тарифная политика президента США Дональда Трампа обернется для рядовых американцев ростом цен на автомобили. Тем временем Financial Times предупредило, что, если страны Азии, Европы и Северной Америки действительно ответят президенту США Дональду Трампу на его 25-процентные пошлины на автомобили, это спровоцирует полномасштабную мировую торговую войну.