Готовность Европы и Азии к полноценной торговой войне с США оценили

FT: Европейские и азиатские автопроизводители станут главными жертвами Трампа

Если страны Азии, Европы и Северной Америки действительно ответят президенту США Дональду Трампу на его 25-процентные пошлины на автомобили, то это спровоцирует полномасштабную мировую торговую войну. Об этом сообщило издание Financial Times.

В частности, оно процитировало премьер-министра Японии Сигэру Исибу, который сказал, что в Токио рассматриваются «все варианты». В свою очередь, Южная Корея пообещала принять экстренные меры.

Тем временем Трамп уже ударил по акциям таких крупных автопроизводителей, как Toyota, Stellantis и Porsche. В четверг, 27 марта, индекс Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts упал на три процента. В опасной ситуации оказались и компании, выпускающие автомобили класса Luxury: Jaguar Land Rover и Aston Martin.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует «защищать свои экономические интересы», а министр финансов Франции Эрик Ломбард раскритиковал США за «полное изменение экономической политики весьма агрессивным образом», наносящее ущерб экономикам обоих регионов. По его словам, для ЕС единственным решением будет повышение собственных пошлин на американскую продукцию. В Брюсселе уже составляют список товаров. Премьер-министр Канады Марк Карни обвинил Трампа в «прямой атаке» на работников автомобильной промышленности.

Однако Трамп дал понять, что не собирается отступать. Более того, он пообещал, что если Европейский союз будет сотрудничать с Канадой, пытаясь нанести экономический ущерб США, то в отношении Брюсселя и Оттавы будут введены крупномасштабные пошлины, намного превышающие запланированные.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уже подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за пределами Соединенных Штатов. Так он надеется заставить компании вернуть производство в Америку.