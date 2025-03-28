Стало известно о девяти попытках ВСУ прорваться в российский регион за сутки

ВСУ за сутки 9 раз пытались прорваться в Краснояружский район под Белгородом

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) девять раз пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канала «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

По информации авторов поста, в течение 27 марта противник пытался пробиться в регион как в пешем порядке, так и перебросив живую силу на мобильной технике. Так, штурмовики 22-й механизированной и 17-й тяжелой механизированной бригад ВСУ при поддержке беспилотников пробивались к Поповке, однако были уничтожены огнем российских военных.

Кроме того, украинские военные трижды пешком и на квадроциклах выдвигались в сторону белгородской Демидовки, но были встречены ударами российской артиллерии, беспилотников и армейской авиации.

Днем ранее Минобороны отчиталось, что за сутки армия России на белгородском направлении ударила по трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское в Сумской области Украины. В результате противник потерял до 80 бойцов, боевую бронированную машину, автомобиль и две единицы артиллерии.