Стало известно о госпитализации укрывавшего людей в храме под Суджей священника

Укрывавшего курян в храме под Суджей протоиерея Шестопалова госпитализировали

Укрывавшего людей в храме под Суджей протоиерея Евгения Шестопалова госпитализировали с травмами. Об этом стало известно из публикации городского Telegram-канала «Суджа родная».

Как рассказали в сообществе, отец Евгений получил травмы во время работы в курском приграничье. Также сообщество опубликовало записанное Шестопаловым видео, в котором священник подтверждает факт госпитализации, но сообщает, что полученные им травмы — несерьезные.

«Со мной все хорошо, просто сотрясение головного мозга. Я лежу в больнице, видимо, пришло время отдохнуть», — обратился к курянам выглядящий изможденным священник. Что стало причиной травм — действия украинских войск или несчастный случай, не уточняется.

Сразу после вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области куряне смогли укрыться в храме Троицы Живоначальной города Суджи. Священник поддерживал прихожанам и помогал эвакуировать их.