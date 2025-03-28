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16:48, 28 марта 2025Россия

Стало известно о госпитализации укрывавшего людей в храме под Суджей священника

Укрывавшего курян в храме под Суджей протоиерея Шестопалова госпитализировали
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Укрывавшего людей в храме под Суджей протоиерея Евгения Шестопалова госпитализировали с травмами. Об этом стало известно из публикации городского Telegram-канала «Суджа родная».

Как рассказали в сообществе, отец Евгений получил травмы во время работы в курском приграничье. Также сообщество опубликовало записанное Шестопаловым видео, в котором священник подтверждает факт госпитализации, но сообщает, что полученные им травмы — несерьезные.

«Со мной все хорошо, просто сотрясение головного мозга. Я лежу в больнице, видимо, пришло время отдохнуть», — обратился к курянам выглядящий изможденным священник. Что стало причиной травм — действия украинских войск или несчастный случай, не уточняется.

Сразу после вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области куряне смогли укрыться в храме Троицы Живоначальной города Суджи. Священник поддерживал прихожанам и помогал эвакуировать их.

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