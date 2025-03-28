Стало известно об угрозе извержения супервулкана в США

Daily Mail: В Йеллоустоуне обнаружен новый вулканический источник

Ученые из Геологической службы США сообщили о новом открытии в Йеллоустонском национальном парке, которое вновь привлекло внимание к супервулкану, скрывающемуся под его поверхностью. В рамках исследования было обнаружено новое термальное отверстие, которое начало извергать горячий пар в районе бассейна гейзеров Норрис, сообщает Daily Mail.

Бассейн гейзеров Норрис — это геотермальная зона с активной вулканической активностью, где в последнее время ученые отметили образование нового вулканического источника. Это отверстие расположено у основания лавового потока риолитового происхождения и выбрасывает пар в атмосферу, привлекая внимание геологов.

Впервые этот источник был замечен в августе 2024 года. Один из ученых заметил столб пара, поднимающийся из-за деревьев. Это наблюдение привело к дальнейшему исследованию и обнаружению новой вулканической активности. Первые исследования показали, что термальное отверстие молодое, так как почва, покрывающая его, была тонкой и влажной, а температура достигала 77 градусов Цельсия.

Такая активность не является уникальной для этого региона. В 2003 году в том же районе был найден аналогичный источник, что подтверждает активность вулканической зоны на протяжении десятилетий. Однако, несмотря на такую активность, ученые уверяют, что о возможном извержении супервулкана пока говорить не стоит. По данным Геологической службы, следующее крупное извержение в Йеллоустоне может случиться не раньше, чем через 100 000 лет.

Исследования продолжаются, и ученые подчеркивают, что такой вулканической активности достаточно для того, чтобы расширить знания о геотермальных процессах в этом уникальном регионе.