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14:20, 28 марта 2025Бывший СССР

Сторонники ПЦУ захватили второй православный храм в Киевской области

На Украине сообщили о захвате второго православного храма в Киевской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили второй храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области. Об этом сообщает местный телеканал «Первый казацкий».

«По информации с места событий, сразу после окончания комендантского часа у православных христиан был отобран храм блаженной Ксении Петербургской УПЦ», — пишет канал.

Ранее стало известно, что полицейские прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. Сообщается, что они проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам. Также журналисты увидели полицейского с болгаркой.

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