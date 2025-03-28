Сторонники ПЦУ захватили второй православный храм в Киевской области

На Украине сообщили о захвате второго православного храма в Киевской области

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили второй храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области. Об этом сообщает местный телеканал «Первый казацкий».

«По информации с места событий, сразу после окончания комендантского часа у православных христиан был отобран храм блаженной Ксении Петербургской УПЦ», — пишет канал.

Ранее стало известно, что полицейские прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. Сообщается, что они проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам. Также журналисты увидели полицейского с болгаркой.