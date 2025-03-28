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09:57, 28 марта 2025Путешествия

Стюардесса из России сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @karolinochkaa

Стюардесса российской авиакомпании сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в голубом сарафане и белом лонгсливе. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком, собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Великолепная леди», «Милая», «Красивая девушка», «Восхитительная красотка», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России объяснила необходимость брать с собой в путешествия чайник. По ее словам, в гостиничных чайниках постояльцы кипятят личные вещи, даже менструальные чаши.

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