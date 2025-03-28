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09:01, 28 марта 2025Ценности

Светлана Лобода опубликовала фото в прозрачном кружевном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном наряде. Соответствующий кадр опубликован в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

На размещенном фото 42-летняя исполнительница предстала перед камерой в прозрачном кружевном комбинезоне черного цвета и с глубоким декольте, сквозь который просвечивало нижнее белье.

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Поверх упомянутого изделия она надела длинную шубу, а в качестве обуви звезда выбрала туфли на высоких каблуках. Свой образ певица завершила солнцезащитными очками.

Ранее в марте Светлана Лобода станцевала перед камерой в откровенном платье без бюстгальтера.

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