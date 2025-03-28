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17:25, 28 марта 2025Из жизни

Священники приняли красную плесень на хлебе для причастия за чудо

В США священнослужители приняли плесень на хлебе для причастия за кровь Христа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

В одной из церквей США священнослужители приняли плесень за свидетельство чуда. Об этом пишет FOX44 News.

Необычный инцидент произошел в церкви Святого Антония в городе Моррис, штат Индиана. Из набора для причастия выпали облатки, или хлебцы для причастия, с красными пятнами. Увидев их, священники заподозрили, что стали свидетелями чуда. Хлеб и вино у христиан символизируют тело и кровь Христа, а потому священнослужители подумали, что облатки «кровоточат». Они передали их для расследования в архиепархию Индианополиса.

Однако биохимический анализ выявил только «грибок и три различных вида бактерий, которые обычно встречаются на руках человека». Об этом сообщили представители архиепархии 24 марта. В пресс-службе также добавили, что крови в облатках обнаружено не было.

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