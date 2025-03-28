Трамп сошелся с новым премьером Канады

Трамп и новый премьер Канады Карни пришли к согласию по многим вопросам

Президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Канады Марк Карни пришли к согласию по многим вопросам. О разговоре американский лидер рассказал на странице в соцсети Truth Social.

«Мы пришли к согласию по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде, чтобы проработать вопросы политики, бизнеса и другие факторы, которые в конечном итоге принесут пользу как США, так и Канаде», — заявил политик.

Глава Белого дома назвал разговор с Карни «чрезвычайно продуктивным» и поблагодарил канадского премьера за внимание к вопросу сотрудничества стран.

Ранее Карни заявил о конце эпохи прежних отношений с США. Он сообщил, что Канада намерена кардинально изменить экономическую политику в связи с протекционизмом американской стороны. Политик уточнил, что страна решила сократить экономическую зависимость от американского рынка и сосредоточиться на торговле с другими регионами мира.