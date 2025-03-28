Трех мужчин отправили в СИЗО после поджога 22 машин на стоянке во Владивостоке

Суд арестовал двух исполнителей и организатора поджога 22 машин во Владивостоке

Суд заключил под стражу двух исполнителей и организатора поджога 22 автомобилей на стоянке во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

В СИЗО оказались трое мужчин. Один из них облил машину горючей жидкостью, другой – поджег ее, а третий – все организовал и пообещал исполнителям вознаграждение в виде наркотиков. Они пробудут под арестом 1 месяц и 26 дней.

Как уточнили в ведомстве, организатор поджога решил помочь своему знакомому в возврате денежного долга. Он подыскал исполнителя, который вместе с другом совершил поджог автомобиля должника на парковке по улице Пихтовая. Полностью свою вину мужчина не признал.

Все произошло ночью 24 марта на стоянке около жилого дома. 22 машины сгорели полностью, а следователи возбудили уголовное дело по статье 167 («Умышленное уничтожение имущества») УК РФ.

