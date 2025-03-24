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07:36, 24 марта 2025Силовые структуры

Поджог 22 машин в российском городе попал на камеры видеонаблюдения

Во Владивостоке прокуратура поделилась видео поджога 22 машин с камер наблюдения
Варвара Митина (редактор)

Видео: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Приморского края поделилась видео поджога 22 машин во Владивостоке с камер видеонаблюдения. Кадры есть в распоряжении «Ленты.ру»

На них видно, как неизвестный обливает одну из машин горючей жидкостью и поджигает. Далее он повторяет это с рядом стоящим автомобилем.

Инцидент произошел ночью 24 марта на стоянке около жилого дома. 22 машины сгорели полностью, рассказали в ведомстве.

Сейчас нарушитель не установлен. Правоохранители занимаются его поисками. Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»).

Ранее в Краснодаре водитель случайно сжег пять автомобилей на парковке многоэтажки и попал на видео.

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