Поджог 22 машин в российском городе попал на камеры видеонаблюдения

Видео: Прокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края поделилась видео поджога 22 машин во Владивостоке с камер видеонаблюдения. Кадры есть в распоряжении «Ленты.ру»
На них видно, как неизвестный обливает одну из машин горючей жидкостью и поджигает. Далее он повторяет это с рядом стоящим автомобилем.
Инцидент произошел ночью 24 марта на стоянке около жилого дома. 22 машины сгорели полностью, рассказали в ведомстве.
Сейчас нарушитель не установлен. Правоохранители занимаются его поисками. Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»).
Ранее в Краснодаре водитель случайно сжег пять автомобилей на парковке многоэтажки и попал на видео.