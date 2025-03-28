Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 28 марта 2025Бывший СССР

Туркмения захотела расширять сотрудничество с ЕС

Президент Туркмении Бердымухамедов заявил о планах расширять сотрудничество с ЕС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сердар Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность своей страны к расширению сотрудничества с Евросоюзом (ЕС). Его слова передает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

В ходе встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас Бердымухамедов обсудил партнерство в формате «Центральная Азия — Европейский союз». Собеседники сошлись во мнении, что он способствует налаживанию многопланового партнерства на регулярной основе. Политики обсудили программы, направленные на социально-экономическое развитие Туркмении.

Они отметили, что поэтапно реализуются ряд крупных проектов в области транспортного сообщения на Евразийском пространстве. Бердымухамедов отметил, что Туркмения активно развивает перспективные транспортные коридоры Север — Юг и Восток — Запад. Он заключил, что они станут мостом для расширения сотрудничества со странами Евразийского континента в экономической сфере.

Ранее Евросоюз задумал новый пакет санкций против России. Процесс формирования и согласования законопроекта может быть затянут.

    Обсудить
    Последние новости

    Многоэтажка в Таиланде рухнула во время землетрясения и попала на видео

    Участнику шоу «Голос» предъявили обвинение и по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой»

    Десять дней ВСУ пытаются прорваться вглубь Белгородской области: хронология боев

    Дзюба восхитился Карпиным

    Россиян предупредили о новой волне популярной схемы мошенников в Telegram

    Российского пенсионера поймали с 15 плитками гашиша и свертками с кокаином и марихуаной

    Россиянин решил расправиться с экс-тещей и попытался выманить ее из дома отключением света

    Бывший глава российского региона публично попросил прощения

    Россияне описали землетрясение в Бангкоке фразой «было дико страшно»

    Сотрудники похоронного бюро подрались из-за клиента и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше