Туркмения захотела расширять сотрудничество с ЕС

Президент Туркмении Бердымухамедов заявил о планах расширять сотрудничество с ЕС

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность своей страны к расширению сотрудничества с Евросоюзом (ЕС). Его слова передает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

В ходе встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас Бердымухамедов обсудил партнерство в формате «Центральная Азия — Европейский союз». Собеседники сошлись во мнении, что он способствует налаживанию многопланового партнерства на регулярной основе. Политики обсудили программы, направленные на социально-экономическое развитие Туркмении.

Они отметили, что поэтапно реализуются ряд крупных проектов в области транспортного сообщения на Евразийском пространстве. Бердымухамедов отметил, что Туркмения активно развивает перспективные транспортные коридоры Север — Юг и Восток — Запад. Он заключил, что они станут мостом для расширения сотрудничества со странами Евразийского континента в экономической сфере.

Ранее Евросоюз задумал новый пакет санкций против России. Процесс формирования и согласования законопроекта может быть затянут.