У самой популярной в России машины появилась новая расцветка

«АвтоВАЗ» начал окрашивать седаны Lada Granta в ярко-красный цвет «Фламенко»

Сотрудники тольяттинского завода «АвтоВАЗ» начали окрашивать бюджетные седаны Lada Granta в новый цвет, который получил название «Фламенко». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Теперь покупателям в России станут доступны вышеуказанные автомобили в ярко-красной цветовой гамме, уточнили в концерне. Новый оттенок стал седьмым по счету. До этого приобрести Granta можно было в шести вариантах окраски — белый «Ледниковый», черный «Пантера», серебристый «Платина», синий «Капитан», серо-синий «Борнео» и светло-коричневый «Кориандр».

Автомобили в новой расцветке уже доступны к заказу, добавили в «АвтоВАЗе». Массовое применение эмали «Фламенко» намечено на май 2025 года. Новая краска станет общей для нескольких моделей Lada. Ранее подобную расцветку показали в рамках презентации автомобиля Iskra.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что Granta стала самой продаваемой в России моделью в сегменте седанов. За 12 месяцев эти бюджетные машины разошлись суммарным тиражом 110,6 тысячи единиц. На втором месте оказалась еще одна модель российского концерна — Lada Vesta (87,8 тысячи штук). Среди иностранных брендов в данном сегменте лидерство захватил Solaris HS (почти 13 тысяч единиц). Эти автомобили также собираются в России, на мощностях ушедшего из страны Hyundai.