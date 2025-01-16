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14:25, 16 января 2025Экономика

Назван самый популярный у россиян седан

«Автостат»: Самым продаваемым седаном в России в 2024 году стала Lada Granta
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам 2024 года лидерство по объемам продаж на российском рынке в сегменте седанов сохранила за собой российская модель Lada Granta. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В прошлом году названная модель разошлась суммарным тиражом в 110,6 тысячи единиц. На втором месте расположилась еще одна модель концерна «АвтоВАЗ» — Lada Vesta. За 12 месяцев в России продали 87,8 тысячи этих автомобилей.

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Что касается моделей иностранных брендов, самым популярным седаном в этом сегменте оказалась модель Solaris HS (эти машины собираются на мощностях ушедшего из России южнокорейского гиганта Hyundai) с результатом почти в 13 тысяч единиц. Более высоких показателей продаж не было зафиксировано ни у одного другого седана зарубежного производства, резюмировали эксперты.

Ранее аналитики агентства «Автостат» представили список самых продаваемых в России кроссоверов. Первые три строчки в нем заняли модели китайских брендов. Лидерство в этом сегмент по итогам 2024 года захватил Haval Jolion с результатом в 83 828 реализованных экземпляра, следом расположился Chery Tiggo 7 PRO Max, разошедшийся тиражом в 64 811 единиц, а топ-3 замкнула еще одна модель концерна Chery — Tiggo 4 PRO (52,7 тысячи). Внедорожник Lada Niva Travel занял в рейтинге четвертое место (50 188 штук).

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