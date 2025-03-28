Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:04, 28 марта 2025Силовые структуры

Участнику шоу «Голос» предъявили обвинение по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой»

Певцу Эмилю Кадырову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певцу Эмилю Кадырову, участвовавшему в шоу «Голос», предъявили обвинение по уголовному делу о хищении путем мошенничества в рамках федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом «Ленте.ру» сообщили в московском управлении Следственного комитета России.

Двум другим фигурантам этого дела также предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы об избрании им меры пресечения.

В январе 2023 года Эмиль Кадыров вместе со знакомой, которая работает заместителем художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар», организовывали там фейковые концерты участника «Голоса». Они продавали билеты через «Пушкинские карты». При этом выступления не проводились, а концертный зал получал переводы из бюджета.

    Обсудить
    Последние новости

    Многоэтажка в Таиланде рухнула во время землетрясения и попала на видео

    Россиянки назвали отличительные черты успешного мужчины

    В Мьянме зафиксированы два мощных землетрясения

    В США рассказали о советском «технологическом чуде своего времени»

    В Белом доме ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине. Как на это смотрят США?

    Россиянка «воскресла» перед погребальным обрядом

    Белорусского пособника фашистов признали виновным в геноциде

    Готовивший теракт в Москве провел разведку у здания МФЦ

    Информацию о монополии провайдера в домах застройщика ПИК проверит ФАС

    Приемный сын Зверева захотел отсудить у отца миллионы за испорченное детство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше