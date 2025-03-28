Участнику шоу «Голос» предъявили обвинение по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой»

Певцу Эмилю Кадырову предъявили обвинение по делу о мошенничестве

Певцу Эмилю Кадырову, участвовавшему в шоу «Голос», предъявили обвинение по уголовному делу о хищении путем мошенничества в рамках федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом «Ленте.ру» сообщили в московском управлении Следственного комитета России.

Двум другим фигурантам этого дела также предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы об избрании им меры пресечения.

В январе 2023 года Эмиль Кадыров вместе со знакомой, которая работает заместителем художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар», организовывали там фейковые концерты участника «Голоса». Они продавали билеты через «Пушкинские карты». При этом выступления не проводились, а концертный зал получал переводы из бюджета.

