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12:56, 26 марта 2025Силовые структуры

Участника шоу «Голос» задержали по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой»

В Москве задержали участника шоу «Голос» за мошенничество с «Пушкинской картой»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве задержали участника шоу «Голос» Эмиля К. по подозрению в мошенничестве с «Пушкинской картой» на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина вместе со знакомой, которая работает заместителем художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар», организовывали там фейковые концерты участника «Голоса». Они продавали билеты через «Пушкинские карты». При этом выступления не проводились, а концертный зал получал переводы из бюджета.

Силовики заинтересовались Эмилем К., так как на его концерты с государственного счета стало уходить большое количество денег.

Ранее стало известно, что с задержанными проводятся следственные действия. Им готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

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