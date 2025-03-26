Следователи начали допрос участника шоу «Голос» по делу о хищении миллиона рублей

РИА Новости: Певец Кадыров на допросе у следователя по делу о хищении 1 млн руб

Начало событий в новости Участника шоу «Голос» задержали по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой»

Следователи допрашивают певца Эмиля Кадырова, участвовавшего в шоу «Голос», по уголовному делу о хищении путем мошенничества в рамках федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщает РИА Новости.

Его задержали по подозрению в хищении 1,3 миллиона рублей вместе со знакомой, которая работает заместителем художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар». Они организовывали там фейковые концерты, на которые продавали билеты через «Пушкинские карты». При этом выступления не проводились, а концертный зал получал переводы из бюджета.