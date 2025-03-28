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23:05, 28 марта 2025Мир

В Австралии самолет разбился на авиашоу

В Австралии самолет разбился на авиашоу, пилот находится в критическом состоянии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Австралии самолет Pitts Special разбился на авиашоу «Авалон». Видеозапись, на которой запечатлен момент крушения, опубликовал Telegram-канал Shot.

Лайнер сделал несколько оборотов в воздухе и на всей скорости врезался в землю. Состояние 50-летнего пилота оценивается как критическое. По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал.

Ранее реактивный самолет рухнул на землю и взорвался на авиашоу West Coast Air Show в ЮАР. Во время показательных выступлений пилот турбореактивного самолета Impala Mark I сделал несколько оборотов в воздухе, после чего потерял управление.

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