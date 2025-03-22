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21:59, 22 марта 2025Мир

Реактивный самолет взорвался на авиашоу в ЮАР

Shot: Реактивный самолет рухнул на землю и взорвался на авиашоу в ЮАР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Реактивный самолет рухнул на землю и взорвался на авиашоу West Coast Air Show в ЮАР. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авиакатастрофа произошла на аэродроме Салданья. Во время показательных выступлений пилот турбореактивного самолета Impala Mark I сделал несколько оборотов в воздухе, после чего потерял управление. Он не успел катапультироваться и погиб. Среди зрителей авиашоу никто не пострадал.

Ранее в Пенсильвании потерпел крушение одномоторный самолет. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), крушение потерпел самолет Beechcraft Bonanza, на борту которого находились пять человек.

В январе сообщалось, что в Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка.

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