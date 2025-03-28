Кенгуренок появился на свет в парке Крыма и попал на видео

Кенгуренок появился на свет в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму появился на свет кенгуренок. Он попал на видео, которое публикует пресс-служба парка.

Маленький представитель больших рыжих кенгуру уже окреп и вышел из сумки матери. По словам директора парка Виктора Жиленко, взрослые сородичи хорошо приняли молодого самца.

«В коллективе уже освоился, приобщается к новому миру и правилам кенгуриного сообщества, — добавил он. — Требуют расширения жилплощади, поэтому скоро будем их переселять в самый большой вольер, самый красивый».

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