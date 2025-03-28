В Белом доме отреагировали на предложение России по отмене санкций

Госсекретарь Рубио: США изучат позицию России по отмене санкций

США изучат позицию России по отмене санкций в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио, передает агентство Reuters.

«Мы проанализируем вопросы, которые они [представители России] затронули, разберемся, о чем именно идет речь», — отметил госсекретарь.

При этом Рубио указал, что США при всем желании отказаться от антироссийских рестрикций должны учитывать наличие других стран, вводящих санкции против Москвы. По его словам, этот фактор создает сложную структуру ограничений, которую необходимо изучить.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) начал работу над 17-м пакетом экономических санкций против России. При этом источник подчеркнул, что пока рано говорить о сроках принятия рестрикций, так как необходимо учитывать фактор мирного урегулирования конфликта на Украине.