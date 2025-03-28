В Чехии высказались о будущем человечества без России

Чешский политик Блашко: Без России у человечества нет будущего

Без России у человечества нет будущего, так как она нужна для обеспечения его защиты. Об этом заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Чехии и Моравии Роман Блашко, передает ТАСС.

«Запад всегда будет преследовать цель стратегического поражения России, потому что Россия является для него конкурентом. Но без России у человечества нет будущего», — подчеркнул политик.

По словам Блашко, в настоящее время наблюдается «атака на Россию», однако не все в Европе согласны с этой политикой. Генсек партии отметил, что миру «нужна сильная и суверенная Россия для защиты человечества».

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Россия имеет право решать, какие страны могут вводить свой военный контингент на территорию Украины.