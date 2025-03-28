Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 28 марта 2025Мир

В Чехии высказались о будущем человечества без России

Чешский политик Блашко: Без России у человечества нет будущего
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Без России у человечества нет будущего, так как она нужна для обеспечения его защиты. Об этом заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Чехии и Моравии Роман Блашко, передает ТАСС.

«Запад всегда будет преследовать цель стратегического поражения России, потому что Россия является для него конкурентом. Но без России у человечества нет будущего», — подчеркнул политик.

По словам Блашко, в настоящее время наблюдается «атака на Россию», однако не все в Европе согласны с этой политикой. Генсек партии отметил, что миру «нужна сильная и суверенная Россия для защиты человечества».

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Россия имеет право решать, какие страны могут вводить свой военный контингент на территорию Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев приказал ВСУ занять новые регионы в России

    Россиянам рассказали, как правильно копить на крупные покупки. В чем секрет?

    Реклама

    Суд отказал в праве на использование брендов сети OBI в России

    Оценено влияние землетрясения на туристические регионы Таиланда

    Российский боец вывел пять человек и тяжелораненого солдата из приграничья

    Назван возможный срок задержанному за нарколабораторию рэперу Obe1Kanobe

    В Венгрии посчитали троллингом одно решение Евросоюза

    Спортивного комментатора Шмурнова признали иноагентом

    Путин продлил разрешение иностранцам платить за российский газ как угодно

    Названо условие подорожания доллара до конца весны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше