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10:23, 28 марта 2025Силовые структуры

В ФСБ назвали сумму вознаграждения россиянину за теракт в Москве по заданию Украины

ФСБ: Украинская спецслужба обещала россиянину $10 тысяч за теракт в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пытавшегося устроить теракт в Москве судимого мужчину завербовали спецслужбы Украины

Кадр: ФСБ РФ

Украинская спецслужба обещала судимому россиянину за совершение теракта в Москве 10 тысяч долларов и выезд из страны для участия в боевых действиях против России. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый — гражданин России 1972 года рождения, имеющий судимости за убийство, вымогательство и грабеж, дал признательные показания и раскрыл подробности вербовки и подготовки теракта. По его словам, он по указанию украинского куратора провел разведку у столичного МФЦ. Ему дали задание заложить мощную бомбу в административном здании при массовом скоплении людей.

Ее изъяли силовики у задержанного вместе со смартфоном, по которому он держал связь с украинским куратором. В отношении судимого россиянина возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств.

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