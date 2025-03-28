В ФСБ назвали сумму вознаграждения россиянину за теракт в Москве по заданию Украины

ФСБ: Украинская спецслужба обещала россиянину $10 тысяч за теракт в Москве

Украинская спецслужба обещала судимому россиянину за совершение теракта в Москве 10 тысяч долларов и выезд из страны для участия в боевых действиях против России. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый — гражданин России 1972 года рождения, имеющий судимости за убийство, вымогательство и грабеж, дал признательные показания и раскрыл подробности вербовки и подготовки теракта. По его словам, он по указанию украинского куратора провел разведку у столичного МФЦ. Ему дали задание заложить мощную бомбу в административном здании при массовом скоплении людей.

Ее изъяли силовики у задержанного вместе со смартфоном, по которому он держал связь с украинским куратором. В отношении судимого россиянина возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств.