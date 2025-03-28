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09:54, 28 марта 2025Силовые структуры

Пытавшегося устроить теракт в Москве судимого мужчину завербовали спецслужбы Украины

ФСБ: Задержанного за попытку теракта в Москве судимого мужчину завербовал Киев
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Москве предотвратили теракт в одном из административных зданий

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Задержанный сотрудниками ФСБ судимый мужчина, пытавшийся устроить теракт в Москве, действовал по указанию из Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый — гражданин России 1972 года рождения, имеющий судимости за убийство, вымогательство и грабеж. В своих показаниях он заявил, что его завербовала спецслужба Украины в феврале. Куратор приказал ему забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) с часовым механизмом. Бомбу надо было заложить в административное здание в Москве. Ее изъяли силовики у задержанного вместе со смартфоном, по которому он держал связь с украинским куратором.

В ФСБ указали, что СВУ весом пять килограммов изготовлено на основе аммонала, приводится в действие с помощью таймера.

За совершение теракта россиянину обещали 10 тысяч долларов и выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

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