В Москве предотвратили теракт в одном из административных зданий

ФСБ предотвратила теракт в одном из административных зданий в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Задержан ранее судимый мужчина 1972 года рождения. У него изъято мощное самодельное взрывное устройство (СВУ).

Уточняется, что задержанный был завербован спецслужбами Украины в феврале этого года. В их интересах он изъял из тайника СВУ с часовым механизмом и планировал подорвать его в местах массового скопления людей.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 30, статье 205 («Покушение на теракт») и статье 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали члена террористической неонацистской организации, который собирался поджечь мечеть по заданию Службы безопасности Украины за 1000 долларов.