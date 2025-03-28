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09:50, 28 марта 2025Силовые структуры

В Москве предотвратили теракт в одном из административных зданий

ФСБ предотвратила теракт в одном из административных зданий в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Задержан ранее судимый мужчина 1972 года рождения. У него изъято мощное самодельное взрывное устройство (СВУ).

Уточняется, что задержанный был завербован спецслужбами Украины в феврале этого года. В их интересах он изъял из тайника СВУ с часовым механизмом и планировал подорвать его в местах массового скопления людей.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 30, статье 205 («Покушение на теракт») и статье 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали члена террористической неонацистской организации, который собирался поджечь мечеть по заданию Службы безопасности Украины за 1000 долларов.

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