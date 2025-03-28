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06:38, 28 марта 2025Россия

В Госдуме поставили «диагноз» Зеленскому из-за слов о россиянах

Депутат ГД Шеремет назвал оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: TETIANA DZHAFAROVA / Pool / Reuters

Оскорбления Владимира Зеленского в адрес россиян свидетельствуют о том, что он, вероятно, страдает шизофренией. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

«Именно поэтому в его больной голове и рождаются такие странные ассоциации», — считает политик. Он отметил, что Зеленский, отказываясь от переговоров по урегулированию конфликта, решил «биться до последнего украинца». Однако, по словам Шеремета, это приведет к печальному исходу для Украины.

Ранее Зеленский назвал россиян динозаврами и обвинил их в желании съесть всех украинцев. Он также заявил, что «не будет молчать» на переговорах с Москвой, но при этом отметил, что ему не о чем говорить с президентом России Владимиром Путиным.

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