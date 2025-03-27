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21:25, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский назвал россиян динозаврами

Зеленский: Россияне — динозавры, они хотят съесть украинцев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал россиян «динозаврами», которые хотят съесть всех украинцев. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, он не переживает из-за мирных переговоров, в отличие от президента РФ Владимира Путина. Зеленский отметил, что он «не будет молчать» на переговорах с Москвой.

«Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть. Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто [с Путиным] говорить», — сказал он.

Ранее Зеленский раскрыл представителей Европы на переговорах по Украине. По его словам, Европу будут представлять Франция и Великобритания.

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